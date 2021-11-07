هواوي: التحول الرقمي ضرورة حتمية للمؤسسات والمنظمات العالمية لمواجهة مختلف التحديات

ألقى كولن هو، رئيس حلول الحوسبة السحابية بمجموعة أعمال المؤسسات – بشركة هواوي شمال إفريقيا، إحدى الكلمات الافتتاحية لمعرض Cairo ICT 2021 المقام في الفترة من 7 – 10 نوفمبر 2021، في إطار الشركة بوصفها الراعي التكنولوجي للمعرض تحت شعار “معًا من أجل خلق قيمة جديدة”.

وقال هو، “إن التطور التكنولوجي يسير بوتيرة سريعة نظرًا للتحديات الأخيرة التي يشهدها العالم؛ مما يعكس أهمية التحول الرقمي، لذا فقد أطلقت أكثر من 170 دولة رؤيتها الاستراتيجية الرقمية القومية، الأمر الذي يمثل إجماعًا عالميًا على ضرورة تحقيق التحول الرقمي لكونه أصبح أمرًاً مُلِّحًا”.

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وأشار أن جائحة كورونا فرضت تسريع وتيرة الرقمنة في ظل تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا، حيث أدرك معها العالم أن الرقمنة لم تعد رفاهية، وأن التقنيات الأساسية المطلوبة للتحول الرقمي متاحة اليوموسيصبح العالم أكثر رقمنة واستدامة وسط تغيرات عميقة يشهدها حاليا.

وأكد، أن التطور في المجال الرقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية. لذا، يجب علينا مواصلة الابتكار وتحقيق القيمة من أجل تطوير التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات والتي تعتبر من التقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي.

أضاف أن استراتيجية هواوي تعمل على مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي باعتباره من العوامل الأساسية لتنفيذ مهمة هواوي التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.

وواصل “كولن هو” كلمته بالحديث عن كيفية اعتماد هواوي على التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية كجزء من الجهود العالمية لبلوغ ذروة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من الكربون، بالإضافة إلى أحدث التوجهات التي يشهدها القطاع التقني.

الجدير بالذكر، تشهد هواوي تكنولوجيز في اليوبيل الفضي للمعرض الإعلان عن أحدث حلولها التقنية ومنتجاتها بهدف مساعدة مساعي شركائها في القطاعين العام والخاص على تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.