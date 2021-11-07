فودافون تستعرض حلول تكنولوجية لدعم المشروعات القومية خلال معرض Cairo ICT

تشارك شركة فودافون مصر، بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2021 Cairo ICT ، والذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وتأتى فودافون مصر في الدورة الخامسة والعشرين من المعرض فى إطار دعمها الدائم والمستمر للجهود الحكومية والمشروعات القومية التي تخدم المجتمع المصري وتسانده للوصول إلى عملية التحول الرقمي وأهداف 2030.

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واستعرضت فودافون في جناحها هذا العام مجموعة من أحدث الحلول التكنولوجية التي تؤكد على ريادة الشركة في دمجها لعنصرالتكنولوجيا فيما يخدم حياة المواطن المصري.

وجاءت مجموعة من القطاعات على رأس أولويات الشركة لهذا العام، وهي: الصحة الرقمية، التعليم الرقمي، الشمول المالي، الزراعة الرقمية وترشيد استهلاك المياه، بداءاً بمشروع التأمين الصحي والذي تلعب فودافون دور الشريك الاستراتيجي للحكومة المصرية وذلك التعاون مع وزارة الصحة.

يأتي هذا إلى جانب التعليم الرقمي والذي يعد واحداً من أهم المحاور التي تقوم فودافون بالتركيز على تحقيقها في مجموعة من المدارس والقرى، بجانب تقديمها لمنصة تعليمي والذي بيلغ عدد مستخدميها لأكثر من مليون مستخدم.

وتصدرت فودافون مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء بتقديمها حلول الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، ذلك بالإضافة إلى جهودها المستمرة في التوسع في خدمات محفظة الشركة الإلكترونية الرائدة “فودافون كاش” بهدف تحقيق الشمول المالي، ومن خلال تلك الحلول التكنولوجية الرقمية تؤكد الشركة على ريادتها في تقديم أحدث الحلول التكنولوجية لمستقبل رقمي مستدام.

وعبر محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن حماسه الشديد للمشاركة في الدورة الحالية من Cairo ICT 2021 .

وقال: “يسعدنا المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا نظرًا لما يمثله المعرض من منصة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا الكبرى، لعرض أحدث ابتكاراتها بما يسهم في تيسير حياة المواطنين، حيث يعد التحول الرقمي المحور الدائم لاستراتيجية فودافون للعمل فى السوق المصرى، ولذلك ستظل أحدث الخدمات التكنولوجية والحلول الرقمية على رأس أولوياتنا من أجل مستقبل رقمي مستدام.”

وأضاف عبد الله: “وتأتى كافة الخدمات المقدمة بهذه الدورة لمعرض Cairo ICT في إطار توجهات الدولة من حيث تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي طبقا لرؤية 2030، وتقديم خدمات جديدة لعملائنا للحفاظ على ريادتنا لسوق الاتصالات في مصر.”

وقامت فودافون بعرض فيديو مصور من محافظة الأقصر، والذي أوضحت الشركة من خلاله أهم تطورات التطبيقات والحلول التكنولوجية التي قدمتها الشركة بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المختلقة، ومدى تأثيرها على تسهيل حياة المواطنين وتنمية وتطوير عملية التحول الرقمي.

وجاء على رأس تلك المشروعات القومية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان لميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث شملت تلك المرحلة رقمنة كاملة للمستشفيات بدءًا من أنظمة إدارة المعلومات وأنظمة الأشعة إلى تخطيط موارد المؤسسات والإدارة المالية.

كما تشارك فودافون في التنسيق مع الحكومة لتطبيق الخدمات التكنولوجية المتطورة وأهم عناصر التحول الرقمي في تنفيذ عملية التشغيل الآلي الكامل للمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي.

وبدأ هذا المشروع القومي في مدينة بورسعيد، ثم تم تطبيقه في الإسماعيلية والأقصر، وسوف تستمر الشركة في الوصول إلى المزيد من المحافظات من خلال التنسيق مع كافة الموردين لإنشاء منصة خدمات رعاية صحية رقمية لتنفيذ الرقمنة فى نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

وعرضت فودافون أخر تطورات هذا المشروع بمحافظة الأقصر، حيث تم تسجيل 1مليون و 55ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ذلك إلى جانب إجراء الفحص الطبي الشامل لحوالي 355 ألف مواطن بمحافظة الأقصر.

ومن خلال هذة الشراكة الاستراتيجية استطاعت فودافون وبالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة الأقصر في تقديم أكثر من مليون و 600 ألف خدمة طبية وعلاجية، منها 36 ألف عملية جراحية عالية الدقة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، منذ بدء تدشين المنظومة في المحافظة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال 5 مستشفيات و 47 مركز ووحدة طب أسرة يعملون حتى الآن ضمن المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر المقدمة لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفتت الشركة إلى أن التركيز هذا العام جاء أيضا على قطاعات متنوعة، لتشمل الحلول المقدمة حلولاً لتطوير الزراعة الذكية وترشيد إستهلاك المياة، وأثبتت فودافون خلال المعرض ريادتها في هذا المجال من خلال عرضها أحدث تقنيات إنترنت الأشياء؛ لتقديم حلول الزراعة الذكية التي تشمل تطوير أساليب الري لتحسين كفاءة إدارة المياه بهدف ترشيد استخدامات مياه الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه.

وبتطبيق تلك الحلول التكنولوجية تسعى فودافون مساندة قطاع الزراعة والري في توفير أكثر من 18 مليار متر مكعب مياه، كما تساهم في دعم المنظومة من خلال حلول الري التكنولوجية سواء بالتنقيط أو الرش والتي من شأنها أن توفر 30% من مياة الري و10% سماد، وحوالي 20% طاقة، إلى جانب تحسين الإنتاجية بنسبة تصل إلى حوالي 30%.

وقامت فودافون باستعراض أخر التطورات الخاصة بمنصة تعليمي على شاشة العرض بجناحها، مع إتاحة أجهزة تكنولوجية حتى يتمكن الزائرون من التسجيل على المنصة الرقمية، وقد حققت منصة تعليمي، والتي سبق وأطلقتها الشركةعام 2019 لتشجيع تطبيق التعليم الرقمي من خلال توفير بيئة تعليمية رقمية متكاملة العناصر نجاحاً ملحوظاً في الشهور الأخيرة، حيث وصل عدد مستخدميها لأكثر من مليون مستخدم، وأبرمت الشركة مجموعة من الشراكات الدولية والعالمية لتوفير محتوى رقمي لجميع عناصر العملية التعليمية.

وخلال الفيديو أوضحت الشركة تقديمها للمناهج التعليمية المتنوعة لكافة المراحل الدراسية عبر المنصة، بالإضافة إلى برامج لتنمية مهارات الطلاب، كما تقدم المنصة للمعلمين وأولياء الأمور مجموعة من الدورات على أعلى مستوى مقدمة من كبرى المؤسسات العالمية والدولي، والتي ستمنح القطاع التعليمي في مصر فرصة لتحقيق النهضة التعليمية الشاملة، والتي تركز على جميع عناصر المنظومة التعليمية، من طلاب، أولياء أومور والمعلمين.

ويمتد دور فودافون في التعليم إلى تقديم أكثر من 30 دورة مجانية لمحو الأمية الرقمية، ودورات لتدريب الشباب على المهارات الرقمية المتصلة بالعمل مثل التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى، تطوير الويب، التصميم ثلاثي الأبعاد، الروبوتات، البرمجة، محو الأمية المالية، ريادة الأعمال، بهدف بناء قدرات الكوادر الشابة لمواكبة التطورات الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلاوة على ذلك قامت مؤسسة فودافون بعقد شراكة مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في إتاحة التعليم الرقمي داخل 100 مدرسة في القرى المشاركة بالمبادرة، من خلال تجهيز تلك المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت، إلى جانب مساندة فودافون مصر لتلك القرى من خلال تجهيزها للشبكة وبنائها لحوالي 8 أبراج ب 7 قرى بالمبادرة لتحسين الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وتوسيع نطاق المستفيدين.

وفي مجال الشمول المالي، واستكمالأ لريادتها في المحافظ الإلكترونية بالسوق المصرى وتصدرها بنسبة 65% عرضت فودافون مدى تأثيرحلول الدفع الإلكتروني على تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم من خلال مجموعة من المواطنين الذين إستفادوا بخدمات فودافون كاش، ولذلك قامت الشركة بالإعلان عن توسعها في الخدمات المقدمة من خلال فودافون كاشبهدف دعم رؤية 2030 في الوصول للاقتصاد والشمول المالى.

وتشمل هذه التوسعات توفير خدمات تحويل مدفوعات المعاشات للمستفيدين، مع إتاحة التوقيع على استمارة إقرار المعاش عبر فودافون كاش، بالإضافة إلى رقمنة عملية تحويل الأموال إلى أي شخص في أي مكان بأبسط طريقة ممكنة، لتحل محل القنوات التقليدية مثل مكتب البريد، والبريد السريع.

كما تتضمن خدمات فودافون كاش تحويل الأموال إلى شخص في مدينة أو قرية أخرى، سداد الرسوم الدراسية، استقبال أموال من العملاء، دفع أتعاب الموردين، وتكشف لأول مرة عن خدمة منح الإمكانية لعملائها لاقتراض مبالغ لا تتجاوز 1000 جنيه في محفظة فودافون كاش الخاصة به لفترة زمنية محددة بناءً على تقييم الجدارة الائتمانية i-Score الخاصة به وسلوك الاتصالات مما يمكن العملاء من تمويل أعمالهم والاستثمار فيها وتلبية الاحتياجات الأساسية لمصروفات الأسرة.

وتشمل باقة حلول فودافون، خدمات ترفيهية تناسب الشباب، والذين يمثلون نسبة كبيرة من عدد السكان، وتكشف فودافون مصر عن منصة VF Play وهي مركز ألعاب شامل يمكن الشباب من الاستمتاع بالعديد من الألعاب المفضلة وتحميلها مجانًا والاستمتاع بها بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق ويضم قسم الألعاب كتالوج به 1000 لعبة يمكن للاعبين تنزيلها سواء على أجهزة Android أو IOS، والمشاركة في بطولات وتحديات في ألعابهم المفضلة (على سبيل المثال: PUBG) للفوز بجوائز ضخمة وصغيرة على الفور كما يمكن للاعبين تصفح البطولات المتاحة في هذا القسم، ومعرفة مجموعات الجوائز الخاصة بهم والاشتراك في الدورات.