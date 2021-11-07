أحمد مكي: الإعلان عن توحيد العلامة التجارية لشركات بنية خلال فعاليات كايرو أي سي

إسلام فضل _ كشف المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، عن توحيد السمة التجارية للمجموعة والشركات التابعة لها تحت اسم «بنية»، ويتم تغيير اسم شركة «فايبر مصر للأنظمة» لتصبح «بنية للأنظمة» كما سيتم تحويل اسم «شركة فايبر مصر للحلول الهندسية» إلى «بنية للحلول الهندسية»، لافتًا إلى أن الغرض من هذا التغيير والتسمية الجديدة، هو تحقيق هدفين، الأول تشكيل هوية جديدة ومتميزة للمجموعة في أذهان العملاء، والثاني زيادة القيمة التسويقية للعلامة التجارية للمجموعة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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