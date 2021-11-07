محمد فتح الله: المحفزات كلمة السر لتعظيم حصة أسهم التكنولوجيا من السيولة

رنا ممدوح _ يرى محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن قطاع التكنولوجيا رغم تمثيله الضعيف داخل مقصورة البورصة المصرية إلا أنه من أكثر القطاعات الواعدة والجاذبة للمستثمرين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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