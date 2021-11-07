حسن شكري: انطلاقة جديدة للقطاع بعد طرح إي فاينانس

رنا ممدوح _ توقع حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، انطلاقة جديدة لمستقبل قطاع التكنولوجيا والاتصالات في البورصة المصرية، بدعم من نجاح طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي أدرجت بالسوق الشهر الماضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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