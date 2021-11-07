الاحتياطي الأجنبي لقطر يصعد بشكل طفيف إلى 209.6 مليار ريال في أكتوبر

سي إن بي سي – ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في شهر أكتوبر بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 209.6 مليار ريال. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي لشهر أكتوبر الماضي، فقد ارتفعت الاحتياطات الرسمية بنحو 100 مليون ريال على أساس شهري إلى 152.9 مليار ريال بدعم من نمو الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 2.8% إلى نحو 109.7 مليار ريال، وزيادة الاستثمار في الذهب إلى 11.85 مليار ريال، مقابل تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 10% إلى 25.9 مليار ريال. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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