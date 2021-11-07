إيجوث تقتنص حق الانتفاع بإدارة فندق نفرتاري أبو سمبل باستثمارات 100 مليون جنيه

دوت الخليج – وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إحدى شركات القابضة للسياحة والقنادق وشركة مصر أسوان للسياحة عقد حق انتفاع لإدارة وإعادة تأهيل فندق نفرتاري أبو سمبل، باستثمارات 100 مليون جنيه.

وينص العقد على اضطلاع شركة إيجوث بإعادة تأهيل فندق نفرتاري أبو سمبل، المملوك لشركة مصر أسوان للسياحة، بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون جنيه، بنيما تبلغ مدة حق الانتفاع 25 عامًا وتجدد لمدة أخرى.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

يذكر أن فندق نفرتاري أبو سمبل أقيم على مساحة إجمالية 13765 متر مربع مكون من 123 غرفة منها 10 سويتات.

ويقع الفندق على جرف صخري رملي على ارتفاع 180 مترًا فوق سطح البحر، وعلى ضفاف بحيرة السد العالي، أكبر بحيرة صناعية في العالم.

كما يقع الفندق على بعد 150 مترا فقط من مدخل معبد أبو سمبل، أحد مواقع آثار النوبة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي؛ مما يمكِّن الزائرين من زيارة المعبد سيرا على الأقدام.

وأعدّت شركة مصر أسوان للسياحة الدراسات اللازمة للتطوير الشامل للفندق؛ بما يلائم الطابع الأثري لمنطقة معبد أبو سمبل، وطرحت المشروع على الشركات المتخصصة بنظام حق الانتفاع، وتم إسناد المشروع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، التي كانت صاحبة أفضل العروض المقدمة فنيا وماليا.

وقع العقد: المحاسب شريف بنداري، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، و اللواء أحمد المخزنجي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر أسوان للسياحة.

حضر مراسم التوقيع: ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس عادل والي، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.