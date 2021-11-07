عاجل.. البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

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دوت الخليج – أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري اعتماد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.
طالع النص الكامل للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية
ووجه المركزي، بحسب كتاب دوري بتوقيع المحافظ طارق عامر، البنوك بإنهاء جميع الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية، في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه.
كما وجه بتفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من حلالخدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.
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