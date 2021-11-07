عاجل.. البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

دوت الخليج – أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري اعتماد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.

طالع النص الكامل للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

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ووجه المركزي، بحسب كتاب دوري بتوقيع المحافظ طارق عامر، البنوك بإنهاء جميع الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية، في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه.

كما وجه بتفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من حلالخدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.