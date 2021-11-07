اورنچ مصر تستعرض أحدث خدماتها الذكية خلال فعاليات Cairo ICT

دوت الخليج – أعلنت اورنچ مصر مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة للتكنولوجيا Cairo ICT 2021، والتي انطلقت صباح اليوم تحت شعار “التحدي الرقمي” The Digital Challenge، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتستعرض اورنچ مصر، خلال فعاليات المعرض، أحدث تقنياتها وحلولها الذكية والرقمية لتلبية نطاق واسع من احتياجات مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

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ويضم جناح اورنچ مصر مجموعة متنوعة من الحلول والتقنيات الرقمية في مجالات الأمن السيبراني وإدارة مراكز التحكم ومراكز البيانات، فضلا عن الحلول المتخصصة لتقديم خدمات ذكية أكثر تطورا في القطاعات الحيوية بالنسبة للموطنين كالنقل الذكي والتعليم عن بعد والطاقة الصديقة للبيئة.

كما يستعرض الجناح المبادرات التي أطلقتها الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتي دعمت من خلالها “الموهوبين والمبدعين والمبتكرين” في مجالات التحول الرقمي بمصر.

وتسلط اورنچ مصر الضوء على تقنياتها “المتطورة” في تصميم وبناء المشاريع الرقمية الاستراتيجية وإدارتها وتشغيلها، كمراكز إدارة البيانات ومراكز تأمين الشبكات الخاصة بالمدن الذكية الجديدة، وما يرتبط بذلك من خدمات ذكية تقدم في تلك المدن مثل التي تضطلع بها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب، تسلط اورنچ الضوء على المبادرات والمشروعات المؤثرة التي أطلقتها في إطار دعم الابتكار والابداع خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها “مركز اورنچ الرقمي”، الذي أطلقته بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والذي يقدم التدريبات والاستشارات الرقمية المجانية للشباب المصري بغرض تحسين ورفع مهاراتهم الرقمية وتعزيز قابليتهم للتوظيف.

ويضم مركز اورنچ الرقمي، في ذات المكان، قسما خاصا بدعم البرمجيات، ومختبر للتصنيع الرقمي، ومٌسرع أعمال للشركات الناشئة، ليقدم المركز مجموعة شاملة لجميع الخدمات التي تدعم احتياجات الشباب الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية.

يذكر أن اورنچ مصر فازت بجائزة “Speedtest” المقدمة من شركة “Ookla” العالمية كأسرع شبكة موبايل إنترنت في مصر، بعد حصدها أعلى الأرقام في سرعة تنزيل البيانات (الداونلود) والتحميل (الأبلود) عبر الإنترنت، للعام الخامس على التوالي.

وأعرب هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، عن حماسه للمشاركة في دورة هذا العام من Cairo ICT والتي تمثل اليوبيل الفضي لـ”أهم وأعرق حدث تقني شامل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وقال مهران إن “اورنچ مصر جاهزة لإبهار زوار جناحها بباقة غنية من التقنيات الحديثة والخدمات والفعاليات التي تعكس التطورات الجديدة في أنشطة الشركة والتي ترسخ مكانتها كمزود متخصص واعتمادي لجميع الخدمات التكنولوجية والرقمية الذكية”.

وأضاف أن هذه الجهود تصب في صالح “خدمة توجهات الدولة المصرية التي تسير بخطى واسعة لتطبيق استراتيجيتها للتحول الرقمي بما في ذلك من فرص هائلة للشركات كافة المهتمة بتطوير قدراتها والتكيف مع متطلبات العصر الحديث”.