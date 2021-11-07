مصر القابضة للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع فاست كاب للنقل التشاركي

إسلام فضل وإسلام سالم – وقعت شركتا مصر القابضة للتأمين، وفاست كاب للتكنولوجيا، للنقل التشاركي الذكي، بروتوكول تعاون للتأمين على السيارات ومستخدميها ضمن مشروع «أصيل». وقع البروتوكول: باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وعادل عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة فاست كاب. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وأوضح الحيني أن البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية لقطاع النقل التشاركي الذكي من خلال مجموعة مصر القابضة. وأشار إلى امتلاك المجموعة محفظة استثمارية مؤسسية تربو على 74 مليار جنيه تشمل مختلف أنشطة ومشاريع الاقتصاد الوطني في مصر. وأضاف الحيني أن المجموعة تدعم الاقتصاد الوطني خاصة المشروعات الجديدة التي من شأنها إحداث الفارق وتطوير قطاعات رئيسية بالدولة كقطاع النقل التشاركي الذكي لتقديم خدمة متميزة تناسب تطلعات المواطن المصري لخدمات النقل التشاركي الذكي. وقال إن شركات المجموعة تمتلك من القدرات الفنية والمالية والبشرية التي تجعلها مصدر ثقة في تقديم الخدمات التأمينية لمبادرة «أصيل». كما أشار إلى أن المجموعة، وشركاتها التابعة، توفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطني على المشروعات العملاقة ،وتشمل: – مشروعات مترو الأنفاق والقطارات المختلفة. – تأمين أسطول مصر للطيران. – دعم مبادرة القيادة السياسية لإحلال السيارات. – تأمين متميز لشريحة كبيرة من السيارات ووسائل النقل العاملة بالدولة المصرية. كما وقعت شركة مصر للتأمين عقدا مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا – أصيل يتضمن العمليات كافة الخاصة بالتأمين على السيارات والتأمين لصالح ملاك السيارات ومستخدميها ضد مخاطر الحوادث والإصابات.

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