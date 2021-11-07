بنية توقع مذكرة تفاهم مع فاست كاب للمشاركة في مشروع أصيل للنقل التشاركي

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إسلام فضل وإسلام سالم – وقعت مجموعة بنية مذكرة تفاهم مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا؛ للمشاركة الاستثمارية في مشروع سيارات النقل التشاركي «أصيل».
وقع مذكرة التفاهم: أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية، وعادل عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة فاست كاب للتكنولوجيا.
وأوضحت فاست كاب أنها تستهدف تقديم مشروع وطني متكامل في مجال النقل التشاركي، وأنها تخطط للاستحواذ على ما لا يقل عن 20% من السوق المصرية خلال عامين.
وأشارت إلى أن استرتيجية الشركة في تنفيذ المشروع تقوم على تعظيم مصالح ملاك السيارات، بالدرجة الأولى؛ بتقديم حزمة من المزايا التمويلية والتأمينية والمسئولية المجتمعية، ثم التشديد على جودة وانضباط عناصر الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال آليات متعددة.
وأوضحت فاست كاب أن مشروع أصيل يهدف إلى تقديم نموذج متكامل تشارك فيه مؤسسات وطنية كبرى.
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