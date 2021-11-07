مال وأعمال

بنية توقع مذكرة تفاهم مع فاست كاب للمشاركة في مشروع أصيل للنقل التشاركي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

إسلام فضل وإسلام سالم – وقعت مجموعة بنية مذكرة تفاهم مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا؛ للمشاركة الاستثمارية في مشروع سيارات النقل التشاركي «أصيل».

وقع مذكرة التفاهم: أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية، وعادل عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة فاست كاب للتكنولوجيا.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأوضحت فاست كاب أنها تستهدف تقديم مشروع وطني متكامل في مجال النقل التشاركي، وأنها تخطط للاستحواذ على ما لا يقل عن 20% من السوق المصرية خلال عامين.

ICT2021_728x90

وأشارت إلى أن استرتيجية الشركة في تنفيذ المشروع تقوم على تعظيم مصالح ملاك السيارات، بالدرجة الأولى؛ بتقديم حزمة من المزايا التمويلية والتأمينية والمسئولية المجتمعية، ثم التشديد على جودة وانضباط عناصر الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال آليات متعددة.

وأوضحت فاست كاب أن مشروع أصيل يهدف إلى تقديم نموذج متكامل تشارك فيه مؤسسات وطنية كبرى.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنية توقع مذكرة تفاهم مع فاست كاب للمشاركة في مشروع أصيل للنقل التشاركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا