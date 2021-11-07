كريم سوس: 338 مليار جنيه حجم المدفوعات الرقمية في البنك الأهلي

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إسلام فضل وإسلام سالم- قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي المصري يعمل على تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة الخدمات الإلكترونية والرقمية.
وأضاف سوس أن عدد بطاقات الدفع في مصر بلغ 52 مليون بطاقة، فيما تبلغ عدد بطاقات الدفع الوطني “ميزة” 21 مليون بطاقة.
وأشار إلى أن عدد ماكينات الدفع بلغ 700 ألف ماكينة مدفوعات بفضل ودعم مبادرة البنك المركزي المصري لنشر نقاط البيع.
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بالبنك إن المدفوعات الرقمية سجلت حوالي 338 مليار جنيه لدى البنك الأهلي.
وأشار سوس إلى أن البنك الأهلي هو الأول في مصر وإفريقيا الذي يتيح خدمة الدفع اللاتلامسي، موضحا أنه حقق 700% نموًا في البطاقات التي تتيح الدفع اللاتلامسي.
وذكر أن عدد عملاء الإنترنت البنكي في البنك الأهلي بلغ 6 ملايين عميل، فيما بلغ حجم التداولات عبر الإنترنت من قبل عملاء خدمة “الأهلي نت” حوالي 568 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأكد أن البنوك كافة متجهة نحو التحول الرقمي وإتاحة جميع الخدمات المصرفية المقدمة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية.
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