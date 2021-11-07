محمد كفافي: آي سكور أجرت 20.5 مليون عملية استعلام ائتماني

إسلام فضل وإسلام سالم – قال محمد كفافي، رئيس شركة آي سكور، إنها أجرت استعلام ائتماني لحوالي 20.5 مليون عميل.

وأضاف، خلال فعاليات معرض كايرو آي سي تي، أن البنك المركزي المصري يركز على إتاحة أكبر قدر من الخدمات التي تسمح بتحقيق الشمول المالي.

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ورجح كفافي إصدار التوقع التنبؤي لسلوك العميل مع الإصدار الثالث لقواعد الإقراض؛ مما يسهل إتاحة الخدمات للعملاء بناء على السلوك السابق للعميل.

وأشار إلى أن “آي سكور” وقعت 6 بروتوكولات حكومية لتطبيق الخدمة وتحقيق استعلامات ائتمانية دقيقة عن العملاء، ومنها السجل التجاري والأحوال المدنية.

وأكد أن “آي سكور” بدأت في نوعية جديدة من الاستعلام مع إتاحة الاقتراض متناهي الصغر عبر المحمول؛ حيث تتيح خدمات الاستعلام عن الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة بعد موافقة البنك المركزي المصري على توفير قروض عبر المحمول بقيمة 5 آلاف للأشخاص و10 آلاف للشركات الصغيرة و15 المتوسط وبالتالي تعمل الشركة على دمج البيانات لتوفير الاستعلام الائتماني.