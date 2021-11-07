البنك الزراعي يصدر 850 ألف كارت فلاح.. ويعمل على تحديث مركز البيانات

إسلام فضل وإسلام سالم – قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إنه يعمل على تحديث مركز بيانات البنك، مشيرًا إلى أنه أصدر خلال الفترة الماضية 850 ألف “كارت فلاح”، الذي يتيح المدفوعات والخدمات الرقمية للمزارعين.

وأوضح فاروق، خلال فعاليات معرض كايرو آي سي تي، أن البنك يستهدف تغطية الريف المصري الذي يضم 20-30 مليون شاب بإجمالي 45 مليون مواطن، ومؤخرًا بدأ البنك في تدشين فرعين للبنوك الإلكترونية بالتعاون مع “إي فينانس”، و”خالص”.

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وأضاف أن البنك يتعاون مع “آي سكور” لتوفير المنتجات لكل المستخدمين.

من جانبه، قال محمد ثروت، مدير قطاع التجزئة في بنك القاهرة، إنه يركز على تطبيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي عبر تهيئة العملية كلها.

وأوضح أن البنك أتاح، الشهر الماضي، تقديم خدمة الاقتراض متناهي الصغر خلال ساعة واحدة عبر المنصة الرقمية للبنك بما يمنح العميل الموافقة على الفرض خلال 24 ساعة.

وأشار إلى إتاحة الخدمة في 20 فرعا، بينما يسعى البنك لتعميمها وإتاحة الخدمات كافة رقميًا خلال الفترة المقبلة.