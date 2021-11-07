هواوي تطرح أحدت حلولها التكنولوجية للحوسبة الحسابية Cloud Campus 3.0

إسلام فضل – أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن إطلاق أحدث حلولها التكنولوجية في مجال الحوسبة السحابية “Cloud Campus 3.0”، الخاص بحلول الشبكات الداخلية، بهدف تقديم تحديثات ذكية في قطاع الاتصال والتشغيل والصيانة، ومساعدة الشركات على بناء شبكات داخلية ذكية لاسلكية بالكامل بجانب تحسين مستوى الاداء للشبكة الداخلي.

وأضافت الشركة، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها أطلقت أيضًا الجيل الجديد من منتجات وحلول تخزين البيانات المتطورة “Ocean Protect Backup Storage ”؛ لتقديم حماية شاملة لمختلف أنواع البيانات، مما يضمن عدم انقطاع الخدمة، وعدم فقدان البيانات، والاحتفاظ بها على المدى الطويل.

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وتوفر سلسلة (OceanProtect X) نسخا احتياطية واستردادا سريعا، وتقليصا للمساحة، ونسخا احتياطية موحدا للشبكات، واستعادة بنقرة واحدة، مما يمنع فقدان البيانات.

كما أعلنت هواوي تكنولوجيز عن تعاونها مع شركة “ألكان لشبكات الاتصالات”؛ لتوفير حلول ذكية مشتركة في مجال تأمين الشبكات بغرض تأمين منشآت حقول النفط، وتم تنفيذها في ثلاث حقول نفط رئيسية في صحراء مصر، بما يخدم قطاع الطاقة ويعزز من كفاءته وكذلك تحويله رقميًا في ظل نظام متكامل، الأمر الذي يأتي متوافقًا مع رؤية مصر 2030.

كما أعلنت شركة هواوي عن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة “تيلي تك”، المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتطورة، استمرارا للتعاون القائم بين الشركتين منذ 2017، والذي أثمر عن تنفيذ مشروعات ضخمة ومهمة لقطاع الأعمال والمؤسسات المختلفة وتنمية القدرات.