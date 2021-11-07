مال وأعمال

رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي المصري سبل زيادة احتياطيات النقد الأجنبي

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دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري المصري؛ لاستعراض ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك.

وثمن رئيس الوزراء الجهد المبذول من مسئولي البنك المركزي المصري المصري لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

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وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.

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وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع في الصادرات المصرية، وكذا دعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسي في المشروعات التنموية.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التعامل مع الموجة التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا بسبب تحديات سلاسل التوريد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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