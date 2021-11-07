وزير السياحة: الاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق

دوت الخليج – قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن غرفة المنشآت الفندقية ستبدأ، خلال الأيام القليلة المقبلة، في الاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، بالاضافة إلى تنظيم ورش عمل و دورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

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وعقد الدكتور خالد العناني، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي و مراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وشئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستشار القانوني للوزارة.

وخلال الاجتماع شدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام المنشآت الفندقية والسياحية كافة بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

ولفت لافتا إلى أنه يتم الآن تكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة التي توفدها الوزارة للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع المحافظات المصرية.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة على الفور في حال رصد تجاوز أو إهمال أية منشأة.