بنية توقع مذكرة تفاهم مع بي دبليو سي لتقديم خدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء

دوت الخليج – أعلنت مجموعة بنية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ للمشاركة في الخدمات الاستشارية في مصر وجميع أنحاء الشرق الأوسط في العديد من القطاعات مثل: المدن الذكية وتقنيات السحابية وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي (IIOT) وإنترنت الأشياء (IOT) ومراكز البيانات والتحول الرقمي في القطاعات الحرجة وتقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والاضطرابات.

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، إنها تسعى للتحالف مع بي دبليو سي لتكون شريكها الاستراتيجي في تقديم منهج تنفيذي يعتمد على استخدام أفضل الممارسات في مشاريعها العملاقة بالعديد من القطاعات مثل المدن الذكية، الحوسبة السحابية والأمن السيبراني بأفضل جودة تناسب العملاء في السوق محليًا وإقليميًا.

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وأضاف أن لدى شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط “سجل حافل بالإنجازات الإقليمية والعالمية” تتضمن العديد من النجاحات في أسواق رئيسية مثل دبي وهونج كونج؛ لذلك وقع الاختيار عليها لتكون شريكًا استراتيجيا للمجموعة تماشيا مع رؤيتها التي تهدف إلى “تبنى أفضل الممارسات لتحقيق تحول رقمي أكثر استدامة وفعالية”

وأعرب ماجد عز الدين، الشريك ‏التنفيذي في مصر ورئيس قطاع الصفقات بشركة بي دبليو سي، عن تفاؤله بالتعاون مع مجموعة بنية؛ نظرًا لـ”خبرتها الطويلة في مجال التحول الرقمي في مصر وتاريخها الحافل بالنجاحات”.

وقال عز الدين إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية الشركة الجديدة «النهج الجديد»، وهي تناول الاحتياجات الأساسية التي يتعامل معها العملاء والمؤسسات اليوم.

وأضاف: “معادلتنا بسيطة: نحن نقدم أفكارًا جريئة وحلولًا يقودها الإنسان وتدعمها التكنولوجيا وتجارب هادفة تقدم نتائج واقعية لمنطقتنا التي تمر بتحول هائل وسريع”.

ومن جانبه، أكد وليد السيد، شريك بشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ورئيس قطاع الاستشارات في مصر، أن التعاون مع مجموعة “بنية” أمر محوري للسوق المحلية والإقليمية استجابة لسرعة وديناميكيات التحول الرقمي في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف: “لقد حددنا منذ العام الماضي مسارا لتوسيع عملياتنا الاستشارية في مصر من أجل دعم الأجندة الوطنية والمساهمة في التتبع السريع للتحول الرقمي في مصر لكل من المؤسسات العامة والخاصة من خلال أحدث التقنيات”.

وتابع: “وهذا يشمل الذكاء الاصطناعي والرقمي والأمن والبلوك تشين والسحابة الهجينة، حيث أنها مجهزة بأفضل الممارسات الاستشارية العالمية”.

وأوضح السيد أن التعاون بين “بنية” وبي دبليو سي الشرق الأوسط سيوفر فرصة لعملائهما لتسريع نمو أعمالهم والتركيز عليها واستكشاف الإمكانات للتقنيات المبتكرة من أجل تقديم أفضل قيمة لهم.

وتشارك مجموعة “بنية” في معرض القاهرة الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الخامسة والعشرين، كراعي رسمي للمعرض، والذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار “The Digital Challenge”، كما تشارك المجموعة بجناح “ضخم” لها داخل معرض Cairo ICT.