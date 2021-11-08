رامي أبو النجا: شبكة المدفوعات اللحظية تهدف لإتاحة التحويل بين الحسابات على مدار الساعة

دوت الخليج – قال البنك المركزي المصري، اليوم في بيان، إن مجلس إدارته اعتمد في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد المركزي، أن شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثم اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

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وذكر أن هذه القواعد تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميا بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والمركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأوضح أبو النجا، أن العملاء يمكنهم من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.

أماني شمس الدين: خطوة هامة لإتاحة الخدمات المالية بسهولة عبر تطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة

وأكدت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن قواعد الشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أنها ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات.

ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية.

وأوضح نصر أن هذا التطبيق يعد الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة “Open APIs” لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية، حيث ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل.

وأضاف أنها ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية وإتمام عمليات التحويل لدى أي بنك من خلال تطبيق واحد مما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد “.

ويأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار خطة البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.