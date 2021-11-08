ايجيترانس تحقق 10.8 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة للشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 10.2%، ليصل إلى 10.841 مليون جنيه، مقابل 12.077 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 34.3% لتصل إلى 200.642 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 149.434 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 51.068 مليون جنيه مقابل 38.090 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.35 جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 0.38 جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 11.5%، ليصل إلى 15.098 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.544 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 178.748 مليون جنيه مقابل 131.638 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.