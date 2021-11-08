مال وأعمال

القناة للتوكيلات الملاحية تحقق 38.5 مليون جنيه أرباح الربع الثالث

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلى 38.531 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 41.056 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 88%، لتصل إلى 19.961 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.606 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 4.578 مليون جنيه مقابل 1.459 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

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وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.2 جنيه مقابل 0.19 جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها بسبب نقص العائد على الاستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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