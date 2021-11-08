أموك تحقق 230 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 3 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 قدرها حوالي 230 مليون جنيه مقابل 32 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن.

وارتفع مجمل الربح وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم بقيمة 425 مليون جنيه، بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 47 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وأرجعت هذا التطور الإيجابي الحقق في نتائج الأعمال إلى إستمرار التعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول في كافة المجالات ومنها تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط.

وتضمنت أسباب ذلك التطوير التفعيل المستمر والمتنامي لإستراتيجية التكامل مع الشركات الشقيقة في قطاع البترول والذي نتج عنه استحداث طرق خلط جديدة لها الأثر الإيجابي في خفض التكلفة فضلا عن استمرار الأسعار المرتفعة للمنتجات البترولية بالإضافة إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة حققت أموك خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أرباحا صافية بعد الضريبة قدرها حوالي 195 مليون جنيه وذلك مقابل تحقيق صافي خسارة قدرها 53 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2020/2021، وذلك بنسبة تطور قدرها 465% بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وحققت مجمل ربح بقيمة 378 مليون جنيه مقابل 7 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.