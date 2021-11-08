وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا طلبت السوق

_ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون الشرق يوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم أوبك+ قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق.

وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك+ ذلك.