وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا طلبت السوق

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_ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون الشرق يوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم أوبك+ قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق.
وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك+ ذلك.
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