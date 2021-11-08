البورصة تتراجع 0.11% بداية التعاملات والسبعيني يرتفع 0.35%

رنا ممدوح _ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في بداية التعاملات بنسبة 0.11%، وأغلق عند مستوى 11.542 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.63%، ليتداول عند مستوى 52.46 جنيه.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.35% و 0.31% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 66.769 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 2.286 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 22 شركة مقابل تراجع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 114.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 1.819 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 380.082 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 524.523 ألف جنيه مقابل 144.441 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.2 مليون جنيه، منها 1.740 مليون جنيه للمؤسسات، و 459.598 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الحديد والصلب المصرية 1.69 1.774 4.97 الشمس للإسكان والتعمير 5.97 6.21 4.02 العربية للصناعات الهندسية 2.11 2.19 3.79 القاهرة للزيوت والصابون 6.19 6.42 3.72 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.16 5.34 3.49

الأسهم الأكثر انخفاضا