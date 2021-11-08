ارتفاع سعر اليوريا يقفز بأرباح موبكو المستقلة إلى 1.04 مليار جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ قفزت صافي الأرباح المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 43% ليصل إلى 1.035.202 مليار جنيه، مقابل 725.145 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 37% لتصل إلى 2.292.998 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.677.466 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة بنسبة 39% ليصل إلى 1.334.677 مليار جنيه مقابل 959.270 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 4.52 جنيه مقابل 3.16 جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها نتيجة لارتفاع سعر اليوريا.