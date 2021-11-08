أبوظبي الإسلامي يستضيف اجتماعات استكشاف فرص التعاون مع شركات التقنيات المالية الناشئة

دوت الخليج – استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع برنامج مسرع التقنيات المالية من “فينتك هايف” التابع لمركز دبي المالي العالمي، مجموعة من اجتماعات التعارف السريعة، مع عدد من الشركات الواعدة العاملة في مجال ابتكار التقنيات المالية، للعام الخامس على التوالي.

وبحسب بيان صادر عن مجموعة أبوظبي الإسلامي، تم خلال هذه الاجتماعات، التعرف على شركتين ناشئتين في دولة الإمارات، وستة شركات من مصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك وسنغافورة، والذين قدموا عروضهم وابتكاراتهم، وشاركوا في مباحثات ثنائية مثمرة مع كبار مسؤولي المصرف وخبراءه للخدمات المصرفية الرقمية.

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وتنوعت المفاهيم التي عرضتها الشركات الناشئة، بين التقنيات المالية الإسلامية والدفع عبر الأجهزة المتحركة، والخدمات المالية المساعدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل التجاري عبر تقنية بلوك تشين.

وتسعى الشركات الناشئة من خلال هذه الاجتماعات إلى أن تحظى بفرصة التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتطوير حلول فعّالة تستكمل مجموعة حلوله الرقمية المتطورة لتعزيز تجربة عملاء، بحسب البيان.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: “أصبح مجتمع الشركات الناشئة اليوم، أحد أهم مصادر التقنيات المالية المبتكرة، وهي الشركات التي يتم الترحيب بها في الإمارات، حيث توجد منظومة شاملة ونشطة ترحب بالشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات المالية، بالإضافة إلى وجود فرص وفيرة لتأسيس واطلاق شركات رائدة وواعدة من هنا.

وأضاف: “الشركات العالمية الرائدة في مجال التقنيات المالية تأتي إلى هنا بهدف التعاون مع تلك الشركات الناشئة، وهذه هي القيمة التي تقدمها اجتماعات التعارف ضمن برنامج “فينتك هايف” من مركز دبي المالي العالمي.”

وأضاف كينج، أن مصرف أبوظبي الإسلامي يسعى إلى تعزيز مكانته، وأن التعاون مع شركات التقنيات المالية الرائدة من دولة الإمارات والأسواق الأخرى جزءا أساسيا من هذه الاستراتيجية، ويأمل المصرف من خلال هذه الاجتماعات استكشاف كيف يمكن توفير هذه التقنيات المبتكرة لخدمة عملائه على نطاق واسع.

ويُعد مصرف أبوظبي الإسلامي من الداعمين الرئيسيين لبرنامج مسرع التقنيات المالية من “فينتك هايف” الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي، بهدف دعم نمو وتطوير المنظومة الشاملة لابتكارات التقنيات المالية في دولة الإمارات.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي في فينتك هايف التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن برنامج مسرع التقنيات المالية من “فينتك هايف” يسهم بشكل مباشر في صياغة مستقبل قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن البرنامج تمكن من تعزيز مكانته في الدولة من خلال الدعم المستمر من الشركاء مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، الذين يدركون حجم التغييرات المستمرة في السوق والحاجة إلى الانفتاح على الابتكار والحلول التقنية، لتوسيع وتعزيز المنظومة الشاملة للتقنيات المالية.

وتابعت: “فخورون هذا العام بالتعرف على 8 شركات ناشئة واستكشاف ما يقدمون من حلول تستجيب لأولويات مصرف أبوظبي الإسلامي.