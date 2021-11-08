أصول للوساطة تحقق 3.4 مليون جنيه أرباح خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ صعد صافي أرباح شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 3.406 مليون جنيه، مقابل 2.917 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجعت الإيرادات وعمولات السمسرة وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 14.718 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.609 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية خلال نفس الفترة إلى 12.617 مليون جنيه مقابل 10.526 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.01 جنيه مقابل 0.036 جنيه بالفترة المقارنة.
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