فيتش تؤكد تصنيفها للإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

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العربية نت _ ثبتت وكالة فيتش تصنيفها للحكومة الاتحادية الإماراتية عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف يعكس مستوى الدين العام المجمع للدولة والمركز القوي لصافي الأصول الخارجية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفر الدعم من حكومة أبوظبي عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي يعد من بين أعلى الأصول في تصنيفات وكالة فيتش.
ومن جانبها، توقعت “فيتش” أن تسجل دولة الإمارات عجزا في الميزانية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، بعد عجز قدره 2.3% في 2020.
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