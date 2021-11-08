- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي ان بي سي _ قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.
وأضاف في مؤتمر اقتصادي في بيروت “قدمنا أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه”.
هذا وكان صندوق النقد الدولي قد قال سابقا إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت.
وكان المتحدث باسم الصندوق جيري رايس قد قال سابقا في مؤتمر صحفي “بدأت المناقشات الفنية التحضيرية، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء لبنان: المحادثات مع صندوق النقد تسير في الاتجاه الصحيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.