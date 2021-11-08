رئيس وزراء لبنان: المحادثات مع صندوق النقد تسير في الاتجاه الصحيح

سي ان بي سي _ قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.

وأضاف في مؤتمر اقتصادي في بيروت “قدمنا أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه”.

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هذا وكان صندوق النقد الدولي قد قال سابقا إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت.

وكان المتحدث باسم الصندوق جيري رايس قد قال سابقا في مؤتمر صحفي “بدأت المناقشات الفنية التحضيرية، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان”.