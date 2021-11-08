زيادة ثانية في أسعار سيارات سوزوكي حتى 5 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أخطرت شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الجديدة لسيارات العلامة اليابانية في نوفمبر الجاري، إذ تضمنت زيادات تراوحت بين 1000 وحتى 5 آلاف جنيه.

وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت أسعار السيارة سوزوكي ألتو بنحو 124 ألف و900 جنيه، مقابل 123 ألف و900 جنيه في السابق، بارتفاع 1000 جنيه.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر



وصعدت أسعار سوزوكي إسبريسو إلى مستوى 149 ألف و900 جنيه، بدلا من 148 ألف و900 جنيه، لترتفع بنفس مقدار السيارة المذكورة أعلاه.



وحددت أسعار السيارة بالينو بقيمة 263 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تقدم بسعر 258 ألف و900 جنيه، بزيادة قدرها 5 آلاف جنيه.

وقدمت السيارة سياز بسعر جديد 264 ألف و900 جنيه، مقابل 262 ألف و900 جنيه، لترتفع 2000 جنيه.



وصعدت أسعار الفئة الأولى من السيارة سوزوكي ديزاير إلى 178 ألف و900 جنيه بدلا من 175 ألف و900 جنيه، وحددت الفئة الثانية بنحو 209 آلاف و900 جنيه مقابل 206 آلاف و900 جنيه، وقدمت الفئة الثالثة بما قيمته 218 ألف و900 جنيه مقارنة مع 215 ألف و900 جنيه، بزيادة ثابتة 3 آلاف جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الأولى من السيارة سوزوكي سويفت بعد الزيادة الجديدة بنحو214 ألف و900 جينه بدلا من 211 ألف جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 224 ألف و900 جنيه مقابل 221 ألف جنيه، بارتفاع موحد 3900 جنيه.

في المقابل أبقت الشركة على أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا عند مستوى 292 ألف و900 جنيه دون تغيير يذكر.