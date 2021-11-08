48 % نموا في السيارات المجمعة محليا مدفوعة بمبيعات نيسان

شاهندة إبراهيم – أمنت السيارات المجمعة محليا حصة قدرت بما يوازي 47.9% نموا، بواقع عدد وحدات مباعة وصل إلى 42 ألف و976 مركبة مباعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 29 ألف و57 عربة تم تسويقها في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

ودفعت العلامة اليابانية نيسان مبيعات السيارات المجمعة محليا للنمو، بعدما نجحت في بيع وتسليم 14 ألف و412 وحدة على أساس سنوي، في مقابل 9 آلاف و619 عربة.

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وتمكنت شيري الصينية من الفوز بالمركز الثاني، مسجلة بيع 9 آلاف و602 سيارات مباعة، مقارنة مع 6 آلاف و49 وحدة.

وحلت بي واي دي في المركز الثالث، بعدما تمكن وكيلها المحلي من بيع 5 آلاف و214 عربة، مقابل 2,747 سيارة.

وتراجعت هيونداي للمركز الرابع محققة بيع 5 آلاف و61 وحدة، بدلا من 4 آلاف و30 مركبة، وجاءت شيفروليه في المركز الخامس بحجم مبيعات 4 آلاف و933 عربة، مقارنة مع 3 آلاف و887 سيارة.

وكان المركز السادس من نصيب لادا إذ سجلت بيع 2,418 سيارة، في مقابل 1,501 وحدة، وأعقبتها تويوتا بواقع 739 عربة بدلا من 637مركبة.

وظهرت جيب الأمريكية في المركز الثامن بإجمالي 307 سيارات مبيعة منذ مطلع العام وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 426 وحدة.

وحصلت على المركز التاسع كيا الكورية بحجم بيع 290 سيارة مقابل 127 وحدة.

وكشفت أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن بلوغ القطاع قمة جديدة من النمو وصلت إلى 37.20%، بعد تسليمها 208 آلاف و993 وحدة منذ بداية العام وحتى الآن، في مقابل 152 ألف و332 عربة مباعة في ذات الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتمكنت سيارات الركوب من تحقيق نمو وصل إلى 43%، بحجم بيع 153 ألف و867 وحدة، في مقابل 107 آلاف و617 مركبة.

أما على صعيد تعاملات شهر سبتمبر منفرد، سجلت المبيعات الإجمالية للسوق تراجع قدر بنحو 0.8% خلال شهر سبتمبر الماضي.

إذ بلغت الأرقام التراكمية للسوق نحو 22 ألف و714 وحدة، في مقابل 22 ألف و905 سيارات مبيعة في الشهر المماثل من العام الماضي.

هذا وخيم التراجع أيضا على مبيعات سيارات الركوب لتبيع 16 ألف و644 عربة، في مقابل 17 ألف و51 مركبة، لتنخفض بما يوازي 2.4%.