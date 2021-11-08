بنية توقع اتفاقية تعاون مع شركة بوند كومينيكيشن لدعم ريادة الأعمال بالمشروعات

بكر بهجت _ وقعت شركة بنية الهندسية التابعة لشركة بنية كابيتال، اتفاقية تعاون مع شركة بوند كومينيكشن، لدعم ريادة الأعمال لتقديم الخدمات الرقمية للأعمال الكهروميكانيكية، بالمشروعات العقارية والمطارات والبنية التحتية.

وخلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن على هامش فاعليات معرض Cairo ICT، قال أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة بنية كابيتال، إن التعاون مع شركة بوند للخدمات التكنولوجية، يأتي لتلبية الطلب المتزايد على تلك النوعية من الخدمات في مختلف المشروعات التي تعمل الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذها.

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وأضاف أن هناك مشروعات تستحق تقديم العديد من الخدمات على أعلى مستوى، وخاصة في ظل وجود فرص عملاقة بالسوق، وفي أعمال الكهروميكانيكية باستخدام التكنولوجيا، لافتا إلى أن التحالف بين الشركتين سيقدم حلول في مختلف المشروعات سواء كانت تجارية أو سكنية أو متعددة الأغراض.

ومن جانبه قال نيكولاس موبايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوند كومينيكيشن، إن الشركة لديها سابقة أعمال كبيرة في السوق الخليجية، حيث عملت على عدة مشروعات مثل مطارات دبي وأبوظبي القديم والجديد ومطار جدة، إلى جانب مشروعات أخرى في قطر وعمان والكويت.

وأشار إلى أن الشركة ركزت منذ انطلاق عملها قبل 32 عاما، ركزت على الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج، ومع التحولات الكبيرة التي تشهدها مصر، بدأت الشركة في توجيه بوصلتها إليها،

وذلك مع تهيئة المناخ الاستثماري خلال السنوات الأخيرة، وباتت مصر على خريطة الشركات العالمية وأكثر جاذبية لهم، ونحن وجدنا في شركة بنية الشريك المناسب لدخول السوق.