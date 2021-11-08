القاهرة للاستثمار تحقق 350.8 مليون جنيه أرباح خلال عام والإيرادات تقفز 28%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المنتهية في 31 أغسطس الماضي، حيث بلغت الإيرادات 1.4 مليار جنيه خلال عام 2020/2021 وهو نمو سنوي بمعدل 28%.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، هذا النمو إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين بالمؤسسات التعليمية التابعة.

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وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 43% لتبلغ 679.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مصحوبا بارتفاع صافي الأرباح التشغيلية بمقدار 5.1 نقطة ليصل إلى 48.9%.

وبلغ صافي الربح 350.8 مليون جنيه خلال عام 2020/2021 وهو نمو سنوي بمعدل 31% مصحوبا بارتفاع هامش صافي الربح بمقدار 0.7 نقطة ليصل إلى 25.2% خلال نفس الفترة.

وصرح محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أنه مع انتهاء العام الدراسي 2020/2021 ورغم التحديات الكبيرة التي شهدها العام إلا أنه شهد عودة المدارس والجامعات إلى العمل بصورة طبيعية، وهو ما سيؤدي إلى قرب تعافي قطاع التعليم خلال الفترة المقبلة.

وأعرب القلا عن سعادته بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خلال العام والتي تعكس الأثر الإيجابي للجهود التوسعية التي تبذلخا الشركة حتي خلال أصعب الأوقات.

وتابع: على صعيد الأداء التشغيلي تقترب الشركة من وصول إجمالي عدد الطلاب بمختلف مؤسساتها التعليمية إلى 45 ألف طالب خلال العام الدراسي 2021/2022، وهو المستهدف الذي وضعتها الشركة بخطتها الخمسية منذ 4 سنوات، وهو ما يعني أنها نجحت في تحقيق ذلك المستهدف قبل عام كامل من موعده.

وقال :” اليوم نحن نعتز بالنتائج القوية التي حققتها الشركة منذ طرحها في البورصة المصرية حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمقدار ثلاثة أضعاف وهو ما يعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة المجموعة.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى المضي قدما في تحقيق المزيد من النمو بمختلف المؤسسات التابعة للشركة وذلك عبر تعظيم الاستفادة من نموذج أعمال القاهرة للاستثمار لتقديم خدمات تعليمية متنوعة عالية الجودة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وعلى صعيد المشروعات التوسعية القائمة أكد أن الأدارة تركز حاليا على تنفيذ هذه التوسعات فمن المقرر إطلاق جامعة أسيوط وفقا لما هو مخطط خلال النصف الأول من العام الدراسي 2021/2022، وتحديدا في شهر فبراير المقبل، وهو أحد أبرز مشروعات سيرا بالإضافة إلى مواصلة عمليات التوسع في تنفيذ خطط التوسعات بكلا من التعليم الأساسي وقبل الجامعي وقطاع رياض الأطفال.

وتتطلع الإدارة إلى البدء في تنفيذ كلا من جامعة القاهرة – ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة الأهلى كابيتال وجامعة دمياط الجديدة بالتعاون مع السويدي ومن المقرر افتتاحهما خلال عام 2023.