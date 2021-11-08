وزير المالية: 1.2 تريليون جنيه ضرائب مهدرة على الدولة بالاقتصاد غير الرسمي

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بكر بهجت وإسلام فضل _ كشف محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل هي ومصلحة الضرائب منذ 3 سنوات على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن الأنشطة غير الرسمية تمثل 55% من الإجمالي خلال الفترة الحالية.
وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي علي هامش معرض “Cairo ICT”، أن الوزارة تستهدف جمع تريليون جنيه ضرائب خلال العام المالي الجاري، موضحًا أنه يوجد حوالي 1.1 إلى 1.2 تريليون ضرائب مهدرة على الحكومة في الاقتصاد غير الرسمي تواجه صعوبات في تحصيلها.
وذكر أن الاقتصاد غير الرسمي يتضمن أيضًا عدد كبير من الشركات وليس ورش ومطاعم وبعض المجالات الأخرى فقط، مؤكدًا أن ذلك يشوه كافة المؤاشرات المالية للدولة بسبب عدم القدرة على الحصر.
وأوضح أنه منذ إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في البداية كان يأتي نحو 40 ألف فاتورة يوميا لحوالي 5 آلاف شركة، متوقعا أن تصل خلال شهر مارس أبو أبريل المقبل إلي مليون فاتورة يوميا وبذلك سنصل إلى 100 الف شركة.
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