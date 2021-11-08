المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع إلى 11497 نقطة والسبعيني يقفز 2.09%

رنا ممدوح _ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.5%، وأغلق عند مستوى 11497 نقطة. وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.83%، وأغلق عند مستوى 52.35 جنيه. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.09% و 1.47% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 674.288 مليون جنيه، على 194 شركة من خلال 30.176 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل تراجع 35 بينما لم تتغير أسعار64. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 42.940 مليون جنيه، منها 41.888 مليون جنيه للمؤسسات، و1.052 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.179 مليون جنيه، منها 24.096 مليون جنيه للأفراد، و3.083 مليون جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 15.76 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 38.237 مليون جنيه، مقابل 22.476 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية للصناعات الهندسية 2.11 2.4 13.74 الشمس للإسكان والتعمير 5.97 6.73 12.73 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.291 1.444 11.85 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.49 14.95 10.82 شارم دريمز للاستثمار السياحي 5.16 5.6 8.53 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس 13.45 12.51 6.99 الإسكندرية للزيوت المعدنية 4.35 4.07 6.44 شركة النصر للأعمال المدنية 23.59 22.96 2.67 تعليم لخدمات الإدارة 4.65 4.54 2.37 شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب 1.623 1.587 2.22

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