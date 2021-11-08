هواوي تستعرض حلولها التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات

بكر بهجت وإسلام فضل _ استعرضت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحدث حلولها التكنولوجية ومنتجاتها التي تستهدف بناء نظام بيئي متكامل في مختلف المجالات بغرض تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030.

وأوضحت الشركة، أن استراتيجيتها تأتي لتوفير الحلول الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحلول المتكاملة لمساعدة جهود شركائها من القطاعي العام والخاص على تنفيذ عملية التحول الرقمي لخلق قيمة مضافة في القطاعات الحيوية مثل: الرعاية الصحية والتعليم والمالية والنقل واللوجستيات والمدن الذكية، وجعلها قطاعات أكثر كفاءة وتكيفًا مع الاحتياجات المتزايدة.

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ففي القطاع التعليمي الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي توليها الشركة اهتماما خاصا، حيث استعرضت الشركة حلولها التكنولوجية للتعلم الذكي والتي يأتي على رأسها تقنية (IdeaHub) وهي منصة متكاملة لتعزيز الابتكار ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها الجامعية والأساسية المختلفة، مما يساهم في تيسير وتحسين عملية التعلم بأكملها وهو ما يأتي متوافقا مع مشروع الدولة لتطوير التعليم.

وفي القطاع الصحي؛ توفر هواوي تكنولوجيز حلول الرعاية الصحية الذكية والحلول الطبية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتوفير خدمات الرعاية الصحية من خلال مزيج من أحدث تقنيات الاتصالات والوسائط المتعددة وغيرها من الحلول التي من شأنها المساهمة في تسريع الأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات ذكية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة بفضل تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي؛ بوصفهما أداةً قوية لخدمة هذا القطاع الحيوي.

وأما بالنسبة لقطاع الطاقة، فقد استعرضت الشركة مجموعة من حلولها الذكية لخدمة القطاع بما يتناسب مع استراتيجية هواوي لتحقيق تنمية عالية الجودة وبناء نظام طاقة ذكي منخفض الكربون وآمن وفعال عبر تطبيقات إنترنت الأشياء، وهو ما يسهم تسريع وتيرة التحول الرقمي لقطاع الطاقة المصري تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.

وعن القطاع الاقتصادي، فقد طورت هواوي تكنولوجيز مجموعة من الحلول الذكية لتسريع الرقمنة وبناء مراكز بيانات سريعة وموثوقة وفعالة لمساعدة الشركات الفاعلة في هذا القطاع في أن تصبح شركات رقمية قائمة على نظام متكامل؛ مما يسهم في بناء قطاع ذكي ومتصل بفضل استخدامات الحوسبة السحابية.