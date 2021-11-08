الستوم تفوز بعقد توريد 55 قطار لمترو الأنفاق بقيمة 876 مليون يورو

بكر بهجت وإسلام فضل _ أعلنت الستوم والهيئة القومية للأنفاق عن التوقيع على اتفاقية لتوريد 55 قطارا من طراز متروبوليس (يتألف كل قطار من 9 عربات)، وعقد صيانة لمدة 8 سنوات بقيمة اجمالية 876 مليون يورو، بهدف تطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

تم التوقيع على العقود التي تمولها الحكومة الفرنسية، على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للنقل واللوجستياتTransMEA 2021.

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وقال هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة الستوم: “تتشرف شركة الستوم بمشاركتها الفعالة في تحديث وتطوير شبكة المواصلات العامة في مصر، كما نشكر الهيئة القومية للأنفاق على ثقتها الغالية في حلول قطارات متروبوليس التي توفرها الستوم والتي تُعد من أكثر حلول القطارات تطورًا، فضلًا عن سجلها الحافل بالنجاح في عدة مدن حول العالم”.

وأضاف أن أسطول عربات القطارات الحديثة التي سنقوم بتوريدها لمصر ويصل عددها إلى 495 عربة، سيتيح لعدد أكبر من مواطني القاهرة تجربة مريحة وآمنة للانتقال يوميا من وإلى كافة محطات الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

سيتم تصنيع قطارات متروبوليس في مصنع الستوم بمدينة فالنسيان بفرنسا. تجدر الإشارة أن هناك أكثر من 6000 قطار من طراز متروبوليس قامت الستوم ببيعها حول العالم، بما في ذلك القطارات التي تعمل فعليًا في مدن برشلونة وامستردام ومومباي وتشيناي ومونتريال وسنغافورة وبوينس آيرس وليما وسانتياجو دي تشيلي.