بنية وأوبنر تطلقان صندوق رأس مال عالي المخاطر بقيمة 50 مليون دولار

بكر بهجت وإسلام فضل _ وقعت مجموعة “بنية كابيتال” مذكرة تفاهم مع شركة “أوبنر” من خلال شركة “بنية للاستثمار وريادة الأعمال” لإطلاق صندوق رأس مال عالي المخاطر بقيمة 50 مليون دولار،ك.

وتهدف الاتفاقية إلى ضخ استثمارات ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في مصر الأسواق العربية والأفريقية، من خلال تلك الاتفاقية ستقوم مجموعة “بنية” وشركة “اوبنر” بتشكيل لجنة توجيهية ولجنة استثمار لإختيار الشركات الناشئة المستحقة وتقديم لهم الدعم والإمكانات.

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وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، قائلا “تؤمن مجموعة “بنية” بالأفكار المبتكرة والمجهودات التي تقدمها الكوادر الشابة، لذا تهتم المجموعة بالاستثمار ودعم تلك الكوادر من خلال تنفيذ سلسلة من الشراكات.

وقال أشرف روفائيل، الشريك الرئيسي والمؤسس لشركة “اوبنر” إن الشركة متفائلة بالاستثمار في صندوق استثماري يركز على التحول الرقمي في قطاعات متعددة، خاصًة أن شركة “أوبنر” ستطلق هذا الصندوق مع مجموعة “بنية”، والتى لديها سجل حافل في إحداث تأثير كبير في منظمة التحول الرقمي في مختلف القطاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، نحن نؤمن أن الجمع بين رأس المال والوصول إلى الأسواق سيدفع الشركات الناشئة بشكل أسرع للتطور.”

تستثمر شركة “أوبنر” في مراحل ما قبل التمويل والتمويل الأولي، وتركز على الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية القائمة على التكنولوجيا.

واستثمرت “أوبنر” حتى الآن في أكثر من 100 شركة ناشئة وتدخل ” أوبنر” إلى مصر عبر برنامج المسرع الخاص بها ، حيث تستهدف الأستثمار في 50 شركة مصرية ناشئة وضخت 25 مليون دولار أمريكي في أكثر من 100 شركة في الولايات المتحدة منذ الربع الأخير من عام 2016، حيث وصل التقييم الإجمالي لتلك الشركات إلي 9.2 مليار دولار .