بنية تدخل محادثات مع 3 مطورين عقاريين لتقديم الخدمات الرقمية

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بكر بهجت وإسلام فضل – دخلت شركة بنية الهندسية، التابعة لشركة بنية كابيتال، في محادثات مع 3 شركات عقارية؛ لتقديم خدمات تكنولوجية عبر اتفاقية التعاون، التي وقعتها اليوم، مع شركة بوند كومينيكشن، وفق أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة بنية كابيتال.
وقال مكي، في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، إن الشركات الثلاث من كبرى شركات التطوير في السوق، وفور التوصل لاتفاقيات معهم سيتم الإعلان عن أسمائها.
وتابع أن التعاون مع مجموعة بوند سيتم بلورة شكله النهائي خلال 3 أشهر، سواء بتأسيس شركة جديدة بين الطرفين، أو العمل من خلال الشركتين عبر الاتفاقية، موضحا أنه سيتم الاستقرار على الآلية التي ستحددها الشركتان.
ووقعت الشركتان، قبل قليل، اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات الرقمية للأعمال الكهروميكانيكية، بالمشروعات العقارية والمطارات والبنية التحتية.
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