مال وأعمال

بنية تدخل محادثات مع 3 مطورين عقاريين لتقديم الخدمات الرقمية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

بكر بهجت وإسلام فضل – دخلت شركة بنية الهندسية، التابعة لشركة بنية كابيتال، في محادثات مع 3 شركات عقارية؛ لتقديم خدمات تكنولوجية عبر اتفاقية التعاون، التي وقعتها اليوم، مع شركة بوند كومينيكشن، وفق أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة بنية كابيتال.

وقال مكي، في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، إن الشركات الثلاث من كبرى شركات التطوير في السوق، وفور التوصل لاتفاقيات معهم سيتم الإعلان عن أسمائها.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وتابع أن التعاون مع مجموعة بوند سيتم بلورة شكله النهائي خلال 3 أشهر، سواء بتأسيس شركة جديدة بين الطرفين، أو العمل من خلال الشركتين عبر الاتفاقية، موضحا أنه سيتم الاستقرار على الآلية التي ستحددها الشركتان.

ICT2021_728x90

ووقعت الشركتان، قبل قليل، اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات الرقمية للأعمال الكهروميكانيكية، بالمشروعات العقارية والمطارات والبنية التحتية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنية تدخل محادثات مع 3 مطورين عقاريين لتقديم الخدمات الرقمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا