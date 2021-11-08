الذهب يواصل الصعود وعيار 21 يسجل 787 جنيها

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية الصعود؛ لتكسب نحو جنيهين جديدين خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 وصل إلى مستوى 787 جنيها، في مقابل 785 جنيها بإغلاق تداولات الجمعة الماضية.

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فيما وصل عيار 18 إلى مستوى 676 جنيها، أما عيار 24 بلغ نحو 898 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة 6 آلاف و296 جنيها.

وأفاد نجيب بأن السعر العالمي لـ«الملاذ الآمن» كان قد وصل إلى 1819 دولار للأوقية بإغلاق الجمعة الماضية، ليسجل اليوم نحو 1826.

يذكر أن يومي السبت والأحد إجازة رسمية في البورصات العالمية للمعدن الثمين.