خبراء: جائحة كورونا والإقبال على الخدمات الذكية يعززان الحاجة لأنظمة الحوسبة الحديثة

بكر بهجت وإسلام فضل- أكد المشاركون في جلسة “تكنولوجيا الحوسبة وزيادة قدرة تقديم التطبيقات والخدمات” ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الخامسة والعشرين، تأثير الحوسبة السحابية في مستقبل القطاعات المختلفة في الدولة المصرية.

وقال وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر، إن تطبيقات الحوسبة السحابية أصبحت ضرورة ملحة لنمو الأعمال والقطاعات المختلفة وليس الاتصالات فقط، الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة التدابير لمواكبة هذه الثورة.

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وأضاف أن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي تستلزم الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة التي تعود على المواطن والاقتصاد القومي بشكل إيجابي.

من جهته، قال محمد سامح، نائب الرئيس للابتكار ونمو الأعمال في مجموعة بنية، إن فكر الشركة تحول من اهتمامها بالكابلات إلى إنشاء مراكز البيانات خاصة، لافتا إلى أن السوق المصرية واعدة جدا وجاذبة للاستثمار في هذه الصناعة.

وأضاف سامح أن كل الدراسات تؤكد أن حجم الشركات الصغيرة والناشئة التي تعتمد علي الحوسبة السحابية في تطوير أعمالها كبير جدا، وأن بنية اتخذت قرارا بأن تكون “رائدة في هذا السوق” وتطبيق خدماتها على المستوى الدولي والإقليمي.

وأكد أن مصر ثاني أكبر دولة في العالم يصب بها كابلات بحرية (حوالي 14 كابلا بحريا) مما يجعلها دولة جاذبة للاستثمار الآمن، لكن انتشار كابلات الفايبر غير كافٍ لتقديم الخدمات السحابية المأمول الوصول إليها.

ولفت إلى أنه خلال العام القادم سنرى “طفرة حقيقية” على مستوى البنية التحتية في جميع أنحاء مصر.

ويرى وليد عقل، مسؤول الحوسبة السحابية في شركة VM WARE، أن الاعتماد على خدمات وتطبيقات الحوسبة السحابية بدأ تدريجيا نظرا لحاجة السوق والمؤسسات لهذه الخدمات خلال مرحلة الأزمات وهو ما يلزم ضرورة التفكير وتحديد أسباب استخدام الحوسبة السحابية.

وأشار إلى أن المؤسسات في 2018 بدأت في التفكير في التطبيقات لخدمة عملائها وهو ما أظهر حجم كبير جدا من البيانات الأمر الذي جعل الشركات المقدمة لخدمات الحوسبة تقدم خدمات أخرى تعتمد على البيانات التي تساعد الكثير من المؤسسات في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ علي العملاء مثل قطاع البنوك.

من جانبه، أكد مايكل شفيق، مدير الحلول الرقمية بشركة Huawei شمال إفريقيا، إن مقدمي الخدمات السحابية بإمكانهم المساعدة في نشر المعرفة بأهمية الاعتماد على حلول الحوسبة السحابية؛ التي من شأنها توفير حوالي 60 إلى 70% من آلية الأعمال خاصة، وأن الخدمات الموجودة على الحوسبة تستطيع خدمة أي قطاع بسهولة.

وفيما يتعلق بتأمين البيانات شدد حسام نبيل، مدير الحلول الصناعية في شركة QSIT، على أن تأمين البيانات الموجودة على الأنظمة السحابية أصبح أكثر سهولة حيث أصبح هناك جميع وسائل الحماية اللازمة لتأمين المعاملات والحسابات على الحوسبة.

وأضاف أن نشر الوعي أصبح ضروريا على المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة الاستفادة من القيمة الحقيقية التي تقدمها تطبيقات الحوسبة السحابية.

من جهته قال تامر رياض، مدير استشارة العملاء لما قبل البيع في شركة SAP، إنها ترى أن مستقبل استخدام التطبيقات على الحوسبة السحابية مبشر جدا على حد وصفه، أنها ليست الأولى في تطبيق أنظمة الحوسبة السحابية.

وأشار إلى أن الحوسبة السحابية هي المستقبل لأي صناعة وقطاع أعمال.

وأضاف رياض أن “ساب” تخدم أكثر من 25 صناعة من خلال حلولها المبتكرة؛ مشيرا إلى أن القطاعات الضخمة لا تزال تواجه تحديات وتخوفات لاستخدام الحوسبة السحابية على الرغم من الفوائد التي تعود على أي قطاع من تطبيقات الحوسبة السحابية، كما أن الكثير من الحلول التي لا تعتمد على عدد كبير من المطورين تستطيع الحوسبة دعمها بصورة كبيرة.

وأكد شادي حداد، المدير الإقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي في شركة Microsoft، إنه وفقا لآخر دراسات لمركز IDC فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد نموا في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، ومن المتوقع أن تحقق عائدات تبلغ 77 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2021.

كما أشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها كيف أقدم المساعدة للعملاء بطريقة مبتكرة وسهلة تحقق طموحاته.

وأوضح حداد أن مايكروسوفت تعمل على تطوير التطبيقات بصورة كبيرة لتخدم كافة الأفراد والمؤسسات والقطاعات التي من ضمنها المدن الذكية والصحة والتعليم والزراعة؛ مؤكدا أن جائحة كورونا سرعت من عملية الاحتياج إلى انظمة الحوسبة الحديثة نظرا للإقبال الكبير على الخدمات الذكية.

وقال إن لدينا من المهارات والمبادرات التي تساعد في كيفية التطوير ومد العالم بالمهارات اللازمة؛ مشددا على أن 55% من المطورين الموجودين في المنطقة مصريون الأمر الذي يؤكد أن مصر تصدر المطورين للعالم كما أن البنية التحتية لها تأثير كبير على مستوى الخدمات السحابية المقدمة.