مدبولي يبحث مع رئيس قنديل للصلب مقترحات توطين صناعة مستلزمات الإنتاج

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي للدولة في تنفيذ الخطوات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
ونوه إلى الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية، ودعم خطوات توطين الصناعات المغذية، تخفيضا لحجم الواردات، وزيادة الاعتماد على الخامات المنتجة محلياً كمدخلات لعدد من الصناعات.
من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الاهتمام والدعم الذي يلقاه قطاع الصناعة، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى تنافسية المنتجات المصرية؛ من خلال الاهتمام بتصنيع مستلزمات ومدخلات الانتاج محلياً، دعماً للصناعة الوطنية.
حضر الاجتماع: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “قنديل للصلب”.
واستعرض عمرو قنديل، خلال الاجتماع، عددا من المقترحات والمبادرات الخاصة بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، وما يتعلق بالاهتمام بتصنيع مستلزمات الانتاج محليا.
ولفت إلى المقترح الخاص بإقامة مجمع لمسطحات الصلب، باعتبارها ضمن الصناعات المغذية، التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات الضرورية والحيوية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة “قنديل للصلب” أن المقترحات المطروحة تستهدف تعظيم إنتاجية المصانع الحالية من الصلب المسحوب على البارد والمجلفن والملون، إلى جانب إقامة مجمع جديد لدرفلة وطلاء المعادن، ودعم وتطوير صناعة الستانلس ستيل.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، فى ختام الاجتماع، بما تم تقديمه من أفكار ومبادرات تتعلق بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، والتوسع فى تصنيع مستلزمات الانتاج.
وأكد استمرار الحكومة في دعم مثل هذه المشروعات والمقترحات، لما لها من دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، وتخفيض فاتورة الاستيراد، مطالبا بتقديم ورقة عمل مفصلة بما يمكن أن تساعد به الحكومة لتنفيذ وتطبيق هذه المقترحات والمبادرات.
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