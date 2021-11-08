هواوي: النقل واللوجيستيات أهم القطاعات في ربط المدن العالمية

بكر بهجت وإسلام فضل- قال بوب زاو، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل بهواوي مصر، إن النقل واللوجيستيات من أهم القطاعات والتي تلعب دورا حيويا في ربط المدن العالمية، ومن ثم دفع مسيرة تنميتها؛ لذا تضع الشركة تطوير هذا القطاع على رأس أولوياتها.

وأضاف زاو، خلال كلمته في ملتقى TransMEA للنقل الذكي، أن مشكلات القطاع لا تكمن في البنية التحتية أو قلة الطرق، وإنما في توزيع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية والركاب على عدة أنظمة مستقلة.

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وأكد أن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه دفع عجلة التحول الرقمي في مجال النقل واللوجيستيات، مما يساهم في تحسين كفاءة حركة المرور وتقليل الازدحام وضمان أمان الركاب وحصولهم على تجربة متميزة، وهذا الأمر سيتم من خلال تعزيز عملية تبادل البيانات بين مختلف الإدارات اعتماداً على الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الأصطناعي.

وعن رؤية الشركة لتطوير هذا القطاع قال إن هواوي تعمل من خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في هذا القطاع الحيوي، على إنشاء نظام نقل رقمي متكامل يوفر تجربة متطورة وخدمات لوجيستية أكثر كفاءة، من شأنه تقديم مجموعة من الخدمات والاجراءات الموحدة تحت سقف واحد، بما في ذلك إنشاء هوية المستخدم وتنفيذ إجراءات الشحن والبضائع وإمكانية متابعتها.