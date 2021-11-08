بنك مصر يعرض خدماته الإلكترونية اكسبريس والمساعد الذكي خلال Cairo ICT

دوت الخليج – يشارك بنك مصر في الدورة رقم 25 من فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “كايرو آي سي تي 2021″، بجناح رقمي “على أحدث طراز”؛ يعرض من خلاله أحدث منتجاته وخدمات الرقمية، ومنها: قرض تمويل المشروعات الصغيرة “اكسبريس”؛ والذي يعد أول قرض ديجيتال في مصر؛ وهو أول منتج رقمي متكامل يطلق من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك.

ويمكن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات.

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ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو “أسرع قرض في مصر” حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

يذكر أن بنك مصر أطلق مؤخرا مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات وذلك حتى يلبي جميع احتياجات عملائه المتنوعة.

كما يستعرض جناح بنك مصر خدمات محفظة BM Wallet، والجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، والتي تتيح باقة متنوعة من الخدمات المصرفية وتحظى بالعديد من المزايا والتخفيضات على الخدمات المقدمة من خلال التطبيق البنكي BM Online.

كما جسد البنك خدمة Chat Bot “المساعد الآلي” وذلك من خلال شخصية “عبقرينو” لخدمة عملائه على مدار الساعة والرد على استفساراتهم.

ومن الجدير بالذكر ان بنك مصر ينتهج استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنكٍ يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي وقد