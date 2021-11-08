كامل الوزير يبحث مع رئيس الستوم العالمية التعاون في توطين صناعة النقل

دوت الخليج – التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس شركة الستوم العالمية، هنري بوبار لافارج؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل والتعاون في توطين صناعة النقل في مصر

في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الإيجابية بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل السككي المختلفة سواء السكة الحديد أوالمترو أو المونوريل ليصبح التعاون المشترك “نموذج رائد” في مجال النقل، إلى جانب التعاون المستقبلي في مجال الربط مع دول الجوار مثل الربط السككي بين مصر والسودان ومثل الربط مع ليبيا.

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واستعرض الجانبان خارطة الطريق الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية، والمتضمنة تقديم شركة الستوم عرضا فنيا وماليا وتمويليا لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي – الخصوص).

وأكد الوزير أهمية هذا الخط في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الكهربائي الصديق للبيئة وضرروة استكمال شبكة مترو الانفاق.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باضطلاع الشركات العالمية كافة بالاهتمام بعدد ثلاث محاور رئيسية المحور الأول هو إنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر و تصديرها إلى إفريقيا والشرق الاوسط وجميع دول العالم خاصة وأن كل العوامل متوافرة.

والمحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر، مثل نيرك، وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع، والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.

ولفت إلى أنه في إطار المشروعات المشتركة سيتم العمل على تصنيع كل المنتجات التي سيتم تصنيعها خارج فرنسا بمصر خاصة لزيادة قيمة المكون المحلي لمصر؛ وذلك في ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ العديد من مشروعات النقل بمصر.

وأكد رئيس شركة الستوم، في ختام الاجتماع، الشراكة القوية بين الجانبين، والاستعداد التام للتعاون مع وزارة النقل المصرية في توطين صناعة النقل في مصر وفي التعاون في تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات النقل كافة.