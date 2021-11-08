اتصالات مصر: التكلفة العالية وتجربة المستخدم تحديان أمام انتشار شبكات الجيل الخامس

بكر بهجت وإسلام فضل- قال حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إن إطلاق شبكات الجيل الرابع تزامن مع طرح ترددات جديدة كانت كافية لتحسين خدمات الاتصالات ورفع كفاءتها، كما مكنت مشغلي الخدمات من تحسين التغطية وتطوير البنية التحتية.

وأضاف متولي أن الاستثمار الذي يحتاجه الجيل الرابع هو تنمية نفقات الطاقة الاستيعابية واستكمال تحديث الشبكات لرفع جودة الخدمة لذلك قررت اتصالات مصر استكمال تغطية شبكاتها لخدمات الجيل الرابع خلال العام القادم.

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ونوه متولي إلى أن خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس لم تظهر كنموذج عمل تقني بشكل كامل حتى الآن.

وشدد على أنها تختص بتشغيل تطبيقات معينة وهو ما يجعل تجربة المستخدم غير كاملة، كما أن هناك حاجة لوقت أكبر حتى تظهر معالم التشغيل والاستفادة منه وتحديد شكل تجربة الاستخدام.

ولفت متولي إلى عدة تحديات تواجه انتشار الجيل الخامس، منها: التكلفة العالية بجانب غموض الإطار التنظيمي على مستوى العالم كما أن تجربة الاستخدام غير واضحة حتى الآن.

وشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لتحسين خدمات المكالمات الصوتية والبيانات.

وقال إنه منذ 2011 زاد معدل إجراء المكالمات أكثر من 200 ضعف فضلا عن نمو معدل ترافيك خدمات الداتا 50% سنويا.