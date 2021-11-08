أحمد مكي: نستهدف نشر وتوطين كابلات الفايبر في مشروعات بنية

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بكر بهجت وإسلام فضل- أكد أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية، أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة نشر وتوطين كابلات الفايبر من خلال استهداف المشروعات والمناقصات كافة التي تنفذها وتدعمها بالحلول اللازمة.
وأوضح مكي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي، أن شبكات الجيل الخامس بإمكانها الوصول لمئات الكيلومترات مقارنة بنحو 70 كم فقط لكابلات الفايبر، كما أن سرعة الجيل الخامس تتعدى 100 جيجا مقابل الألياف الضوئية التي تتمتع بسرعات محدودة.
وأشار إلى أن التسعير يأتي في صالح الجيل الخامس بالنسبة للعملاء عكس المشغلين بينما تكون النفقات التشغيلية بالنسبة لتكنولوجيا الجيل الرابع أقل.
وأكد أن ذلك يتيح فرص كبيرة لزيادة ضخمة في نشر كابلات الفايبر، وأن تنافسية المشغلين لخدمات الاتصالات يحتاج زيادة في إنتاج كابلات الألياف الضوئية.
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