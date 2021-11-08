يحيى زكي: مميزات وحوافز لجذب الاستثمارات الصناعية إلى اقتصادية قناة السويس

دوت الخليج – شارك المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة المنافذ الرقمية الذكية وأنظمة ACI، التي عقدت على هامش الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي TransMEA2021، اليوم، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته، آخر مستجدات المشاريع القائمة بالمنطقة، لافتًا إلى أن الهيئة وضعت منظومة متكاملة لآلية عملها خلال الخمس سنوات الماضية تضمن لها النجاح في جذب الاستثمارات والقيام بدورها على أكمل وجه.

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وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف توطين مجموعة من المميزات والحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات خاصة الصناعية منها، ولا سيما قطاع البتروكيماويات لخدمة هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات المباشرة لمصر، ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على قدم وساق، لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستية بحلول عام 2024، حيث تعمل جاهدة على رفع كفاءة ميناء السخنة وتحويله إلى أكبر ميناء تجاري لتداول الحاويات علي البحر الأحمر للاستفادة من موقعه المتميز، ومجاورته للمدخل الجنوبي لقناة السويس.

وأشار إلى أن تلك الاستفادة تتمثل في سرعة التداول بالموانئ، وتقليل الرواكد بصورة أكبر، وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي، مع زيادة حجم تداول الترانزيت، فضلا عن خلق قاعدة بيانات ضخمة عن الشحنات الخارجية للموانئ التابعة.

وأضاف يحيى زكي أن الهيئة بدأت بالفعل في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات اعتبارًا من أكتوبر الماضي للحد من مشكلة التكدس، وذلك بعد تجهيز الهيئة البنية التحتية اللازمة لجميع الموانئ التابعة.

وأشار إلى أن المنظومة توفر نظاما تأمينيا للموانئ التابعة للمنطقة، بالإضافة إلى التبادل الإلكتروني مع وكلاء الشحن، وستقوم الهيئة فيما بعد بربط المنظومة بإدارة المخاطر لضمان حوكمة عمليات التجارة داخل المنطقة.