بلومبرج: سوق العملات الرقمية تتجاوز 3 تريليونات دولار

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بلومبرج – تجاوز حجم سوق العملات الرقمية، اليوم الإثنين، عتبة 3 تريليونات دولار بفضل ارتفاع قيمة عملتي “بيتكوين” و”إثيريوم”.
واستنادا إلى بيانات منصة CoinGecko لتجارة العملات الرقمية والاستثمار، ارتفعت “بيتكوين” بنسبة 5.6% ليصل إلى 66414 دولارا، لتقترب من قيمتها القياسية التي كانت عند مستوى 67 ألف دولار.
وارتفعت أيضا قيمة العملات “إثيريوم” و”بينانس كوين” و”سولانا” بشكل ملحوظ، يوم الاثنين.
وبلغ حجم سوق العملات الرقمية نحو 3.3 تريليون دولار، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا، وهو مستمر في النمو.
وخلال العام الأخير ازدادت سوق العملات الرقمية 4 أضعاف تقريبا، مع أنها تتعرض لتقلبات ملموسة بين حين وآخر.
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