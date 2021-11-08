مكاسب السلع الأولية تدعم الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

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سي إن بي سي – ساعدت مكاسب للقطاعات المرتبطة بالسلع الأولية في دفع الأسهم الأوروبية إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع اليوم الاثنين، رغم أن المكاسب قيدتها أرباح ضعيفة من بضع شركات وغياب إشارات مهمة بشأن اتجاه السوق.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 على ارتفاع طفيف عند 483.61 نقطة، وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة في مقدمة الرابحين.
وسجل ستوكس 600 مستويات مرتفعة جديدة في كل جلسات الأسبوع الماضي بفضل سلسلة أرباح قوية للشركات وتنامي التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.
وبشكل عام، أغلقت المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا مستقرة.
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